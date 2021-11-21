21 Kasım 2021, Pazar
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Türkiye'yi yasa boğan Yörük kızı Müslüme'nin ölümde sır perdesi! Ailesinin sorgusu devam ediyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede ve anneannenin serbest bırakıldığı, 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi