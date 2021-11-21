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Türkiye'yi yasa boğan Yörük kızı Müslüme'nin ölümde sır perdesi! Ailesinin sorgusu devam ediyor

DHA
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Giriş: 21.11.2021 11:03
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede ve anneannenin serbest bırakıldığı, 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi
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