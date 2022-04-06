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Türkiye’yi yasa boğan Mahra’nın öğretmeni konuştu: “Çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi”

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Giriş: 06.04.2022 16:21
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra’nın öğretmeni, öğrencisini anlattı. Öğretmen Erdal Özdemir, “ Mahra, 'Örnek öğrenci nasıl olur?’ diye soru sorulsa kesinlikle gösterilecek bir öğrenciydi. Konuşmaları, hareketleri, çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi” dedi.
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