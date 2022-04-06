06 Nisan 2022, Çarşamba
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Türkiye’yi yasa boğan Mahra’nın öğretmeni konuştu: “Çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi”
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra’nın öğretmeni, öğrencisini anlattı. Öğretmen Erdal Özdemir, “ Mahra, 'Örnek öğrenci nasıl olur?’ diye soru sorulsa kesinlikle gösterilecek bir öğrenciydi. Konuşmaları, hareketleri, çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi” dedi.