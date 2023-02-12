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Türkiye'yi sarsan felakette yedinci gün: Can kaybı 29 bin 605

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Giriş: 12.02.2023 17:25
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili AFAD’dan son dakika açıklaması geldi. AFAD, “Depremde can kaybı 29 bin 605. 147 bin 934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir.” ifadelerini kullandı.
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