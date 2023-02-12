Türkiye'yi sarsan felakette yedinci gün: Can kaybı 29 bin 605

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili AFAD’dan son dakika açıklaması geldi. AFAD, “Depremde can kaybı 29 bin 605. 147 bin 934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

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