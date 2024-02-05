Türkiye’yi bölen çorba! Seveni de çok nefret edeni de

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan sakatatları seven çok. Bir o kadar da uzak duran var. Ayrım öylesine keskin ki, o sakatat ürünlerinden biri olan kelle-paça çorbası, Türkiye'yi ikiye bölmüş durumda. Yapılan bir araştırmaya göre en sevilen çorba da kelle paça, en sevilmeyen çorba da...

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