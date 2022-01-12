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Türkiye'yi ayağa kaldıran paylaşım! 4 yaşındaki çocuğa alkol içirdi

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Giriş: 12.01.2022 09:09
Sosyal medyada paylaşılan bir video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İçki sofrasında 4 yaşındaki kıza rakı içiren Jiyan Tokay, skandal görüntüleri 'Afiyet olsun teyzeciğim' notuyla paylaştı. Eleştirilerin hedefi olan paylaşım nedeniyle Tokay hesabını kapattı.
4 yaşındaki çocuğa alkol içirdi!
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