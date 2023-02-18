Türkiye’yi ağlatan mucize kurtuluşlar

Hatay, Kahramanmaraş, Malatya... Asrın depreminin ardından en büyük yıkımın yaşandığı şehirler. Enkaz altında yüzlerce canımız kaldı ve canımız yandı. Her saniyenin önemi büyüktü. Ama 72'inci saatin sonrası daha farklıydı. Çünkü 72. Saat, kritik seviyeydi. Ama ekiplerin özverili çalışması; onlarca kurtuluşu yüreklere su olarak serpti. Türkiye'nin özverili arama-kurtarma çalışmalarında, işte ikinci kez hayata merhaba diyenler…