Türkiye’yi ağlatan kare: Enkazın içinde oyun

Günlerden 6 Şubat Pazartesi. Saatler 04.17’yi gösteriyor. Türkiye asrın felaketine uyanıyor… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Yaşanan dehşetten en çok da çocuklar etkilendi. 3 yaşındaki çocuğun enkazların arasında kalmış bir spor aletiyle oyun oynaması yürekleri dağladı. İşte herkesi ağlatan o kare...