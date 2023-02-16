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Türkiye’yi ağlatan kare: Enkazın içinde oyun

İHA
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Giriş: 16.02.2023 09:09
Günlerden 6 Şubat Pazartesi. Saatler 04.17’yi gösteriyor. Türkiye asrın felaketine uyanıyor… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Yaşanan dehşetten en çok da çocuklar etkilendi. 3 yaşındaki çocuğun enkazların arasında kalmış bir spor aletiyle oyun oynaması yürekleri dağladı. İşte herkesi ağlatan o kare...
Türkiye’yi ağlatan kare: Enkazın içinde oyun
Türkiye’yi ağlatan kare: Enkazın içinde oyun
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