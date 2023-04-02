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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

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Giriş: 02.04.2023 12:31
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan "Mucize Bebek" olarak bilinen ve hemşirelerin Gizem adını verdiği 3,5 aylık Vetin Begdaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana'da annesine teslim edildi. Bebeğin babası ve iki erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte Türkiye'yi ağlatan o buluşma...
Mucize bebek annesine kavuştu
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