Türkiye'ye tahıl alımında ayrıcalık! Türkiye'den diplomasi zaferi

Türkiye, aylardır savaşan Rusya ve Ukrayna'yı tahıl koridoru için aynı masada buluşturmayı başarırken, iki ülkenin heyetlerinin tahıl ihtiyacını karşılaması konusunda Türkiye'ye öncelik tanınmasına dair söz verdi. TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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