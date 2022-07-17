17 Temmuz 2022, Pazar
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Türkiye'ye sıcak hava uyarısı: 45 dereceleri göreceğiz
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece yükselecek. Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 35, Ege'de de bir takım şehirlerde 45 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.