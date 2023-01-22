Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor ❄ Karda yürüyüp iziniz belli olmayacak çünkü aralıksız yağacak ⛄ İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih verildi

Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şubat ayına sayılı günler kala İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve sağanak ile kar yağışının başlayacağı tarih haritaya yansıdı. Meteoroloji uzmanları vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için sevindirici haberi duyurdu.