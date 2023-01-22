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Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor ❄ Karda yürüyüp iziniz belli olmayacak çünkü aralıksız yağacak ⛄ İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih verildi

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Giriş: 22.01.2023 13:31
Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şubat ayına sayılı günler kala İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve sağanak ile kar yağışının başlayacağı tarih haritaya yansıdı. Meteoroloji uzmanları vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için sevindirici haberi duyurdu.
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