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Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası’na ikinci seferini gerçekleştirdi

İHA
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Giriş: 22.05.2022 15:48
Bahama bandıralı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştirdi. Ege Port Limanı'na yanaşan 347 metre uzunluğundaki lüks turistik yolcu gemisinden inen turistler halkoyunları ekibi tarafından karşılandı.
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