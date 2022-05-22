Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası’na ikinci seferini gerçekleştirdi

Bahama bandıralı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştirdi. Ege Port Limanı'na yanaşan 347 metre uzunluğundaki lüks turistik yolcu gemisinden inen turistler halkoyunları ekibi tarafından karşılandı.