Türkiye’nin yüreğini yakan olayda kan donduran detay: Mehtap bebek ağzı bağlı çöp poşetinin içinde bulundu

Türkiye’nin vicdanını sızlatan olay geçen gün Adana'da meydana geldi. 30 yaşındaki Ayşegül Talay anahtarını unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp eve girdiğinde 2 aylık bebeği ölü olarak buldu. Uyuşturucu madde tesiri altında olduğu tespit edilen ve emniyetteki ifadesinde, "Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenilen anne tutuklandı. Dehşete düşüren olayın ardından 2 aylık Mehtap bebeğin ağzı bağlı siyah çöp poşetinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte kan donduran vahşetin ayrıntıları...