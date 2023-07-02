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Türkiye'nin yaşayan çınarı: Alev Alatlı

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Giriş: 02.07.2023 11:28
Düşünce ve edebiyat dünyamızın değerli ismi Alev Alatlı'nın medeniyet tasavvuru üzerine söylediklerine kulak verelim şimdi...
Türkiye’nin yaşayan çınarı: Alev Alatlı
Türkiye'nin yaşayan çınarı: Alev Alatlı
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