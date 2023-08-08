Türkiye'nin verdiği mesaj komşuyu salladı! Ankara'nın 3 kırmızı çizgisi Yunanistan basınında: Geri adım yok

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar, Yunanistan'da geniş yer buldu. Ankara'nın verdiği mesajları manşetine taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini de yazdı.