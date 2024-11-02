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Türkiye’nin tarımı! Üreticilerin hasat heyecanı

Türkiye’nin tarımı! Üreticilerin hasat heyecanı

İskender Günen
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.11.2024 10:14
Sonbahar geldi yurdun birçok noktasında ürünler hasat edilmeye başlandı. A Haber ekipleri tarladan sofralara uzanan yolculuğunu dizler için görüntülendi.
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