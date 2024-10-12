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Türkiye’nin tarımı! Ülke genelinde üretim seferberliği

Türkiye’nin tarımı! Ülke genelinde üretim seferberliği

Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 12.10.2024 16:52
Türkiye’nin üretim alanında attığı önemli adımlardan biri de tarım sektöründe. Üretim seferberliği yurdun dört bir yanına yayıldı. A Haber ekipleri hasat mesaisini ekranlara taşıdı.
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