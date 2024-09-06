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Türkiye’nin tanığı Eyüp öğretmene veda

Türkiye’nin tanığı Eyüp öğretmene veda

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 11:43
Ankara'nın Sincan ilçesinde görev yaptığı okulda ders anlattığı sırada saygısız hareketlerde bulunan öğrencisini affeden ve hoşgörüsüyle takdir toplayan 60 yaşındaki İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık, Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eyüp Sağlık'ın cenazesi Çamlıdere'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Türkiye’nin tanığı Eyüp öğretmene veda
Türkiye’nin tanığı Eyüp öğretmene veda
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