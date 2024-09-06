06 Eylül 2024, Cuma
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Türkiye’nin tanığı Eyüp öğretmene veda
Ankara'nın Sincan ilçesinde görev yaptığı okulda ders anlattığı sırada saygısız hareketlerde bulunan öğrencisini affeden ve hoşgörüsüyle takdir toplayan 60 yaşındaki İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık, Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eyüp Sağlık'ın cenazesi Çamlıdere'de gözyaşları arasında toprağa verildi.