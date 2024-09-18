Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 300 dekar alanda üretilen 3 milyon fidan, bir bebek hassasiyetiyle yetiştirilerek Türkiye’nin birçok bölgesinde toprakla buluşturuluyor

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