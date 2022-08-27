Türkiye'nin nükleer hamleleri neden engellendi?

Yarım asırlık rüya gerçeğe dönüşüyor; Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu 2023'te faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Bu, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltması yönünde önemli bir adım. Peki Türkiye’nin nükleer güç hamleleri yetmiş yıldır neden engellendi? Yirmi milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç santralinde, neden Rusya ile işbirliği yapıldı. A Haber araştırma planlama servisinin hazırladığı analiz video haberimiz.