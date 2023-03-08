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Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahallesi!

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Giriş: 08.03.2023 09:19
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin bazı illeriyle yarışan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Herkes zirvede yer alan mahallenin İstanbul'da olduğunu düşünürken gerçek görenleri şaşkına çevirdi.
Türkiye’nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
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