08 Mart 2023, Çarşamba
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Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin bazı illeriyle yarışan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Herkes zirvede yer alan mahallenin İstanbul'da olduğunu düşünürken gerçek görenleri şaşkına çevirdi.