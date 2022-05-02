02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Türkiye'nin merakla beklediği güzel haber! Maske yasağı ne zaman kalkacak? Tarih verildi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sağlık kuruluşları ve toplu taşımalardaki maske uygulaması kısıtlamalarının bir hafta, 10 güne kadar kalkacağını söyledi.