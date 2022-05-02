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Türkiye'nin merakla beklediği güzel haber! Maske yasağı ne zaman kalkacak? Tarih verildi

İHA
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Giriş: 02.05.2022 15:51
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sağlık kuruluşları ve toplu taşımalardaki maske uygulaması kısıtlamalarının bir hafta, 10 güne kadar kalkacağını söyledi.
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