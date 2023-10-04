Türkiye'nin konuştuğu vahşet! Kanlarında uyutucu veya uyuşturucu maddeye rastlanmadı

18 haziran günü İzmir'de bir evde derin dondurucuda saklanmış Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Katili kısa sürede yakalanıp tutuklanmıştı. Cinayete dair ortaya iddialar atılmıştı. Peki iddiaların aslı var mı? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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