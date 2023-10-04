04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'nin konuştuğu vahşet! Kanlarında uyutucu veya uyuşturucu maddeye rastlanmadı

Türkiye'nin konuştuğu vahşet! Kanlarında uyutucu veya uyuşturucu maddeye rastlanmadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2023 09:50
18 haziran günü İzmir'de bir evde derin dondurucuda saklanmış Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Katili kısa sürede yakalanıp tutuklanmıştı. Cinayete dair ortaya iddialar atılmıştı. Peki iddiaların aslı var mı? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuğa alkol içirmişti! Tutuklandı
Çocuğa alkol içirmişti! Tutuklandı
Türkiye’nin konuştuğu vahşet
Türkiye'nin konuştuğu vahşet
Palu ailesi davasından karar çıktı
Palu ailesi davasından karar çıktı
104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı
104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı
3 kardeşten acı haber!
3 kardeşten acı haber!
Türkiye’nin konuştuğu Efe Beycan A Haber’de!
Türkiye'nin konuştuğu Efe Beycan A Haber'de!
Rize’de şiddetli yağış etkili oldu!
Rize'de şiddetli yağış etkili oldu!
3 çocuk 3 ilçeyi birbirine kattı
3 çocuk 3 ilçeyi birbirine kattı
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı
Kazalar mahalleliyi isyan ettirdi
Kazalar mahalleliyi isyan ettirdi
Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü
Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü
Onlarcası kıyıya vurdu
Onlarcası kıyıya vurdu
Daha Fazla Video Göster