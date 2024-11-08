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Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayeti! Sanıklar adalet karşısında

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayeti! Sanıklar adalet karşısında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 18:42
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. A Haber muhabirleri Sinan Yılmaz ve Mehmet Geçgel davanın ikinci gününde neler olduğunu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden aktardılar. Mahkemeyi takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, “7 tanıdığın ifadesi kaldı ve şu ana kadar net bir şekilde katilin kim olduğuna dair itiraf gelmedi.”dedi.
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