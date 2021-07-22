22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin konuştuğu civcivleri gören amatör balıkçı A Haber’e konuştu

Türkiye’nin konuştuğu civcivleri gören amatör balıkçı A Haber’e konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2021 15:43
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına yüzlerce civciv bırakıldı. Aç ve susuz kalan hayvanların bir kısmı telef oldu. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Civcivleri gören Amatör balıkçı Recep yılmaz A Haber’e konuştu. Recep Yılmaz, “Bu hayvanlar hastalıklıysa veya mikrop taşıyorsa şu an bu gölden içme suyu, tarım suyu elde ediliyorsa bu hayvanların burada ne işi var. Bu hayvanlara yazık. Neden doğaya salındı? Kimler saldı?” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Civcivleri gören isim A Haber’e konuştu
Civcivleri gören isim A Haber’e konuştu
Eski sevgiliye öldüresiye dayak!
Eski sevgiliye öldüresiye dayak!
Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi?
Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi?
Şevket Sabancı hayatını kaybetti
Şevket Sabancı hayatını kaybetti
Salda Gölü kıyısında nargile içip çamur banyosu yaptılar
Salda Gölü kıyısında nargile içip çamur banyosu yaptılar
Şile'de denize girmek yasaklandı | Denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denize girmek yasaklandı | Denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Cunda doldu taştı! Giriş yolu 4 saat kapatıldı
Cunda doldu taştı! Giriş yolu 4 saat kapatıldı
Adana’da ölüme terk edilen civcivler!
Adana’da ölüme terk edilen civcivler!
Diplomayı aldı ve bakın ne yaptı!
Diplomayı aldı ve bakın ne yaptı!
Son dakika: Şile'den acı haber! Denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Şile'den acı haber! Denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Hijyenik olmayan buzlar tehlike saçıyor!
Hijyenik olmayan buzlar tehlike saçıyor!
En iyi Edirne Tava Ciğeri nasıl yapılır?
En iyi Edirne Tava Ciğeri nasıl yapılır?
Daha Fazla Video Göster