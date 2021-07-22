Türkiye’nin konuştuğu civcivleri gören amatör balıkçı A Haber’e konuştu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına yüzlerce civciv bırakıldı. Aç ve susuz kalan hayvanların bir kısmı telef oldu. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Civcivleri gören Amatör balıkçı Recep yılmaz A Haber’e konuştu. Recep Yılmaz, “Bu hayvanlar hastalıklıysa veya mikrop taşıyorsa şu an bu gölden içme suyu, tarım suyu elde ediliyorsa bu hayvanların burada ne işi var. Bu hayvanlara yazık. Neden doğaya salındı? Kimler saldı?” ifadelerini kullandı.

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