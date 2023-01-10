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Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

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Giriş: 10.01.2023 10:19
Bursa'da kaçırdığı öne sürülen 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkındaki soruşturma tamamlanırken, iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Oğlundan yıllarca habersiz bırakıldığını iddia eden baba Ufuk Çelikkol da şikayetçi oldu.
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