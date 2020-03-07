Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşire Yunan zulmünü A Haber'de anlattı |Video

Yunanistan güvenlik güçlerince atılan gaz bombasından etkilenen çocuklara çikolata dağıtan acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın o görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ısıtmıştı. Yunan zulmüne uğrayan mülteci çocuklara gösterdiği merhametle herkesin takdirini kazanmıştı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır o teknisyeni buldu ve konuştu. İşte Büşra hemşirenin sınırda yaşandığı ve onu en çok etkileyen o anlar.