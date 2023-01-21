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Türkiye'nin kar hasreti bitiyor! Kış 25 Ocak'tan sonra etkisini gösterecek | İşte 5 günlük hava durumu tahmini

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Giriş: 21.01.2023 10:53
Beklediği kışa bir türlü kavuşamayan Türkiye'de kayak merkezleri de çözümü 'suni kar'da bulmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da başlayan kar vatandaşları sevindirdi. İstanbul'da da aynı saatlerde başlayan yağmur, barajlar için umut oldu. Peki yağışlar devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den alınan 5 günlük hava durumu raporu...
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