Türkiye’nin kanser haritası! Kanserde erken tanı çok önemli.

Kanser hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artıyor. Hiç şüphesiz erken tanı çok önemli. A Haber ekibi Türkiye'nin kanser haritasını sizler için hazırladı..

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