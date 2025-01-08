09 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türkiye'nin kalbinde masalsı manzaralar: Sis bulutu şehri adeta beyaz örtüyle kapladı
Türkiye’nin kalbinde masalsı manzaralar: Sis bulutu şehri adeta beyaz örtüyle kapladı

Türkiye'nin kalbinde masalsı manzaralar: Sis bulutu şehri adeta beyaz örtüyle kapladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2025 23:48
Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Selçuklu dönemi eseri Çeşnigir Köprüsü ve çevresindeki kanyon, alçalan sis bulutlarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Bu doğa harikası görüntüler, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler sundu. Kış mevsiminin etkisiyle oluşan sis tabakası, tarihi Çeşnigir Köprüsü'nü ve kanyonun doğal güzelliklerini adeta bir masal diyarına çevirdi. Bölgedeki oluşan kartpostallık manzara dronla yaklaşık 500 metre yükseklikten kaydedildi. Görüntülerde, sis bulutlarının nehir üzerinde dans eder gibi süzülmesi, dikkat çekti. Benzer şekilde kentin en yüksek noktalarından biri olan bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nda da sis etkileyici manzaralar oluşturdu. Dağın zirvesini kaplayan sis, bölgeyi beyaz bir örtüyle sararak doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Çeşnigir Köprüsü ve Dinek Dağı'nda oluşan bu büyüleyici manzaralar, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin kalbinde masalsı manzaralar: Sis bulutu şehri adeta beyaz örtüyle kapladı
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Adres sordu Ne demek bilmiyorsun deyip vurdu
Adres sordu "Ne demek bilmiyorsun" deyip vurdu
Bakırköy’de polis ekiplerinden asayiş uygulaması
Bakırköy’de polis ekiplerinden asayiş uygulaması
Sanayi sitesinde korkutan yangın!
Sanayi sitesinde korkutan yangın!
Domuz sürüsü saldırdı, uçurumdan düştü!
Domuz sürüsü saldırdı, uçurumdan düştü!
Siirt’te köy yolları tuzlandı
Siirt'te köy yolları tuzlandı
Kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaşlı kadına çarptı
Kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaşlı kadına çarptı
Haraç isteyip ateş etmeye kalktı, silahı tutukluk yaptı!
Haraç isteyip ateş etmeye kalktı, silahı tutukluk yaptı!
Aniden yola çıkan çocuğa minibüs çarptı!
Aniden yola çıkan çocuğa minibüs çarptı!
Türkiye’nin kalbinde masalsı manzaralar
Türkiye'nin kalbinde masalsı manzaralar
Jandarma aracını çalan şüpheli yakalandı!
Jandarma aracını çalan şüpheli yakalandı!
Fatih’te facianın eşiğinden dönüldü
Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü
Daha Fazla Video Göster