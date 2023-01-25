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Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

İHA
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Giriş: 25.01.2023 11:06
Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi görüntüsü ile dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanı taşıyor. 110 Bayraktar TB3 insansız hava aracı taşıyabilecek olan gemide, 12 adete kadar uçak konuşlandırabilecek. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermesi açısından oldukça önemli bir gemidir" dedi.
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