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Türkiye’nin ilk turnikeli asma köprüsü o ilimizde

İHA
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Giriş: 06.06.2022 11:34
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde yapılan asma köprü şehirde sosyal alan ile Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi arasında geçişlerin yolu olunca üniversite idaresi öğrenciler dışında köprünün kullanımının önüne geçmek için girişine turnike yerleştirdi. Köprüden geçmek isteyenler, üniversitenin vermiş olduğu kimlik kartını turnikeye okutarak geçebiliyor.
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İlk turnikeli asma köprüsü o ilimizde
İlk turnikeli asma köprüsü o ilimizde
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