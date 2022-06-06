Türkiye’nin ilk turnikeli asma köprüsü o ilimizde

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde yapılan asma köprü şehirde sosyal alan ile Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi arasında geçişlerin yolu olunca üniversite idaresi öğrenciler dışında köprünün kullanımının önüne geçmek için girişine turnike yerleştirdi. Köprüden geçmek isteyenler, üniversitenin vermiş olduğu kimlik kartını turnikeye okutarak geçebiliyor.

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