Türkiye’nin ilk planlı kasabası: Pendik! Neler değişti? | YAŞAYAN İSTANBUL

İstanbul deyince en eski yerleşim yerleri olarak akla Beyoğlu, Fatih, Üsküdar gelir. Ancak bir yer daha var ki tarihi insanlık tarihi kadar uzun. İşte Türkiye'nin ilk planlı kasabası olma ünvanıyla Pendik ve yaşadığı değişimler...

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