Giriş: 15.10.2025 14:44
Asrın felaketi sonrası depremzedeler için Hatay'da yapılan kırsal uydu kentte yaşam başladı. Hak sahipleri evlerine yerleşti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o evlerden birinden detayları aktardı.
Türkiye'nin ilk Kırsal Uydu Kenti
