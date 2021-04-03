03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'nin ilk büyük kedi parkı! Aslan Park'ta 2 yeni aslan doğdu

Türkiye'nin ilk büyük kedi parkı! Aslan Park'ta 2 yeni aslan doğdu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2021 11:54
Güncelleme:03.04.2021 11:56
İstanbul Tuzla'da bulunan Türkiye'nin ilk büyük kedi parkı Aslan Park'ta iki yavru aslan daha doğdu. Aslan Park'ın aslan nüfusu 12'ye çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan Aslan Park'tan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aslan Park'ta 2 yeni aslan doğdu
Aslan Park'ta 2 yeni aslan doğdu
Böyle gösterildi! Değeri tam 5 milyon
Böyle gösterildi! Değeri tam 5 milyon
Akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Bir çek tüm hayatını mahvetti!
Bir çek tüm hayatını mahvetti!
Dilan Çıtak’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Dilan Çıtak’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Ne sıktığınıza aman dikkat!
Ne sıktığınıza aman dikkat!
Sürücü adayları dikkat! Geri parkın püf noktaları nelerdir?
Sürücü adayları dikkat! Geri parkın püf noktaları nelerdir?
Kurt ile ayı karşılaşırsa...
Kurt ile ayı karşılaşırsa...
'Eski sevgili' tartışması kanlı bitt
'Eski sevgili' tartışması kanlı bitt
İstanbul'da şoke eden görüntüler
İstanbul'da şoke eden görüntüler
Öğrenci servisinde akılalmaz olay
Öğrenci servisinde akılalmaz olay
Bahar ne zaman gelecek?
Bahar ne zaman gelecek?
Daha Fazla Video Göster