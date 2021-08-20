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Türkiye'nin gurur projesinde Seyit Onbaşı detayı! Hızı dillere destan olacak

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Giriş: 20.08.2021 11:32
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 30 tabliye blokunun montajı yapıldı. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılını simgeleyen kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının birleştirilmesiyle Çanakkale Köprüsü'nün yolu da görünmeye başladı. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Öte yandan köprü için düşünülen Seyit Onbaşı detayı herkesten tam not aldı.
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