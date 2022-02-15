15 Şubat 2022, Salı
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Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu
Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.