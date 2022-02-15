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Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2022 14:33
Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu
Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu
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