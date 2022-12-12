12 Aralık 2022, Pazartesi
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Türkiye’nin gündemine oturan işkenceci kreşten infial yaratan görüntüler! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar
Türkiye’nin gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet olayında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar yer alıyor.