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Türkiye’nin gündemine oturan işkenceci kreşten infial yaratan görüntüler! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

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Giriş: 12.12.2022 12:26
Türkiye’nin gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet olayında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar yer alıyor.
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