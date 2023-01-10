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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü! Ölüm nedenleri belli oldu

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Giriş: 10.01.2023 09:15
Kartal’da iki genç kadını öldürüp ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüphelinin, cinayetin ardından polisi arayarak "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" şeklinde ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
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