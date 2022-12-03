Türkiye’nin görme engelli ilk okul müdürü

Şimdi sizleri Türkiye’nin ilk görme engelli okul müdürüyle tanıştıracağız. Evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, 43 yaşında. O, hayatını öğrencilerine ve eğitime adadı. Öğrencilerine de çevresindekilere de öğrettiği en önemli şey ise iyimserlik oldu.