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Türkiye'nin görme engelli ilk okul müdürü

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Giriş: 03.12.2022 14:39
Güncelleme:03.12.2022 14:40
Şimdi sizleri Türkiye’nin ilk görme engelli okul müdürüyle tanıştıracağız. Evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, 43 yaşında. O, hayatını öğrencilerine ve eğitime adadı. Öğrencilerine de çevresindekilere de öğrettiği en önemli şey ise iyimserlik oldu.
Türkiye’nin görme engelli ilk okul müdürü
Türkiye'nin görme engelli ilk okul müdürü
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