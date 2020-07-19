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Türkiye’nin fahri kültür elçisi “Gli”! İşte Ayasofya’nın şaşı kedisi Gli’nin hikayesi

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Giriş: 19.07.2020 10:56
Güncelleme:19.07.2020 11:01
Ayasofya'nın şaşı kedisi Gli yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dünyanın en fazla fotoğraf çektirilen kedisi Gli'nin hikayesi ne? Nasıl ilgi odağı oldu? Detaylar haberimde...

Ayasofya'nın şaşı kedisi Gli yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dünyanın en fazla fotoğraf çektirilen kedisi Gli'nin hikayesi ne? Nasıl ilgi odağı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.

Gli'yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin fahri kültür elçisi “Gli”
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