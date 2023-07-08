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Türkiye'nin en zehirlisi... Tavuk kümesine girdi

İHA
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Giriş: 08.07.2023 14:21
Tunceli'de tavuk kümesine girerek bir tavuğu zehirleyen koca engerek, doğa koruma ve milli parklar görevlisi tarafından kümesten çıkarılarak doğal ortamına salındı.
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