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Türkiye'nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü'nde sona doğru

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 16:04
Güncelleme:08.05.2021 16:04
2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen ve hali hazırda hemen hemen yüzde 50’si tamamlanan Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.
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