Türkiye'nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü'nde sona doğru

2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen ve hali hazırda hemen hemen yüzde 50’si tamamlanan Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.