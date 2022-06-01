01 Haziran 2022, Çarşamba
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Türkiye’nin en yaşlısı o! Bin yaşındaki ağaç şifa dağıtıyor
Bursa'da devasa büyüklükteki dut ağacı tam bin yaşında. Nalbant köyünde bulunan siyah dut ağacının meyveleri şifa arayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. İşte o ağaç...