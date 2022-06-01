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Türkiye’nin en yaşlısı o! Bin yaşındaki ağaç şifa dağıtıyor

İHA
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Giriş: 01.06.2022 11:03
Bursa'da devasa büyüklükteki dut ağacı tam bin yaşında. Nalbant köyünde bulunan siyah dut ağacının meyveleri şifa arayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. İşte o ağaç...
Bin yaşındaki ağaç şifa dağıtıyor
Bin yaşındaki ağaç şifa dağıtıyor
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