10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2021 13:08
Güncelleme:10.01.2021 13:24
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 21 derece ile yine Ağrı oldu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü. Ev ve iş yerlerinin camları da buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
71 yaşında hayatını kaybetti
71 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü
Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Lice şehidi için tören
Lice şehidi için tören
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip...
Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip...
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Su samuru avını yerken böyle görüntülendi
Su samuru avını yerken böyle görüntülendi
7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu
7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu
Oyuncu Can Yaman'a ceza
Oyuncu Can Yaman'a ceza
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler açıklandı
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler açıklandı
Dün yaşanmıştı! İşte görüntüler...
Dün yaşanmıştı! İşte görüntüler...
Daha Fazla Video Göster