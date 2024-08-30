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Türkiye’nin en şanssız insanı! Seyit Kont Alan yarışmasına katıldı

Türkiye’nin en şanssız insanı! Seyit Kont Alan yarışmasına katıldı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 16:12
Türkiye onu arka arkaya başına gelen talihsizliklerle tanımıştı. Seyit Kont'un şanssızlığı katıldığı fenomen yarışma Milyoner'de de devam etmişti ama o yılmadı. Bir de son dönemin yükselen yıldızı Alan'a konuk oldu. Şanssızlık halkasına bir yeni hikaye daha eklemek zorunda kaldı.
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