Türkiye’nin en şanssız insanı! Seyit Kont Alan yarışmasına katıldı

Türkiye onu arka arkaya başına gelen talihsizliklerle tanımıştı. Seyit Kont'un şanssızlığı katıldığı fenomen yarışma Milyoner'de de devam etmişti ama o yılmadı. Bir de son dönemin yükselen yıldızı Alan'a konuk oldu. Şanssızlık halkasına bir yeni hikaye daha eklemek zorunda kaldı.

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