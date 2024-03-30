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Türkiye'nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop

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Giriş: 30.03.2024 12:47
Türkiye’nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop, vatandaşlarına huzurlu bir yaşam ortamı sunuyor.
Türkiye’nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop
Türkiye'nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop
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