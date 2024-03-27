27 Mart 2024, Çarşamba
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Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu
Sivas’ın sevilen siması 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan davulculuğuna başladı. Arkadaşının omzuna çıkarak çeşitli maniler söyleyen Ahat, küçük davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor.