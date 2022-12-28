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Türkiye’nin en kalabalık mahallesi! Nüfusu 575 ilçeden daha büyük

İHA
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Giriş: 28.12.2022 13:48
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi’nin nüfusu Türkiye’de 575 ilçenin nüfusunu geçti. 40 bin 700 kişinin yaşadığı mahallenin muhtarı İrfan Tasmalı, son 1 yıl içinde on binlerce vatandaşın mahalleye taşınmasıyla bu oranın 50 bine yaklaştığını söyledi.
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