Türkiye’nin en kalabalık mahallesi! Nüfusu 575 ilçeden daha büyük

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi’nin nüfusu Türkiye’de 575 ilçenin nüfusunu geçti. 40 bin 700 kişinin yaşadığı mahallenin muhtarı İrfan Tasmalı, son 1 yıl içinde on binlerce vatandaşın mahalleye taşınmasıyla bu oranın 50 bine yaklaştığını söyledi.