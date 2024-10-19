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Türkiye’nin en güzel köyleri! Tarihin yaşayan kanıtları

Türkiye’nin en güzel köyleri! Tarihin yaşayan kanıtları

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:50
Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış güzel köyleri var. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihe tanıklık eden yapılar görenleri kendine hayran bıraktırıyor. A haber ekipleri bölge bölge gizli hazine niteliğindeki bu köyleri sizler için araştırdı.
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